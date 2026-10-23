Гуманітарна операція в окупованих Олешках: режим тиші почнеться о 4:00 27 жовтня, - Генштаб РФ

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо

Як зазначається, режим тиші на Херсонському напрямку запроваджується з 04:00 за московським часом 27 жовтня.

Також повідомляється, що ЗС РФ організують проведення інженерної розвідки та забезпечення безпечного руху гуманітарної колони до населеного пункту Олешки Херсонської області.

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Що передувало

Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках