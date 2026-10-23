Лубінець: Гуманітарна операція в Олешках відбуватиметься поступово, вона максимально складна для реалізації. ВIДЕО
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Роль Меланії Трамп
"Вийшла заява Меланії Трамп про початок гуманітарної місії, про порятунок громадян, які знаходяться в Олешках. Перше: я підтверджую цю заяву та дякую особисто Меланії Трамп та її команді за зусилля, лідерство та координацію між двома перемовними групами - України та РФ щодо досягнення домовленостей. З української сторони вів перемовини я, з російської сторони вела перемовини Яна Лантратова", - розповів омбудсмен.
Ключові умови угоди
Він розповів, що в межах у межах угоди: "перше – буде забезпечено режим тиші, друге – буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки, третє – буде забезпечений вільне пересування цивільного населення з Олешок".
Операція відбуватиметься поетапно
"Операція відбуватиметься поступово. Вона максимально складна для реалізації. Я буду інформувати українське суспільство, буду показувати результати проведення цієї операції. І станом на сьогодні українська сторона зробила і робить все щоб врятувати громадян, які знаходяться в Олешках", - сказав Лубінець.
Що передувало
- Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.
- Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
- Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
- Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
- За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.
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