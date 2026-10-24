Режим тиші пошириться не лише на Олешки, а й на маршрути проходження гуманітарної операції, - Лубінець

Припинення вогню між Росією та Україною з 27 жовтня діятиме не лише в районі Олешків, а й на територіях, через які проходитимуть різні етапи гуманітарної операції.

Про це у коментарі "Голосу Америки" розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Нові деталі майбутньої операції

За словами Лубінця, угоду підписали за результатами тривалих переговорів між українською та російською делегаціями за координації першої леді США Меланії Трамп.

"У межах цих домовленостей була складена та підписана угода, в якій, по-перше, у нас запроваджується режим тиші. По-друге, буде доставлений гуманітарний вантаж до Олешків. Третє, буде проведене технічне розмінування та забезпечене вільне пересування та виїзд з Олешків для цивільного населення", - розповів уповноважений.

Омбудсмен зазначив, що режим тиші діятиме не лише в районі Олешків, а й на територіях, через які проходитимуть різні етапи гуманітарної операції.

Операцію планують провести в кілька етапів, кожен із яких триватиме від одного до кількох днів. Українська сторона поступово повідомлятиме про результати, наголосив Лубінець.

"Основна наша задача — доїхати до Олешок, так би мовити, забезпечити, щоб у людей взагалі з’явилася така можливість евакуюватись", - сказав посадовець.

Він додав, що мешканці самостійно вирішуватимуть, куди виїжджати. На першому етапі головне завдання — забезпечити доступ до міста та створити умови, за яких цивільні зможуть безпечно залишити його.

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Що передувало

Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.

Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.

За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.

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