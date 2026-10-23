Силы обороны обеспечат выполнение решений относительно гуманитарной миссии в Олешках, - Генштаб

Силы обороны Украины обеспечат выполнение решений Верховного Главнокомандующего в целях реализации гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках в Херсонской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности заявления

"Силы обороны Украины обеспечат выполнение решений Верховного Главнокомандующего для реализации гуманитарной миссии в Олешках. Соответствующие распоряжения будут доведены до войск в установленном порядке", - говорится в заявлении.

В Генштабе напомнили, чтоукраинские подразделения неоднократно выполняли миссии по доставке дронами гуманитарных грузов жителям Олешек и окрестных сел.

"Рассчитываем, что гуманитарный доступ ради людей в Олешках будет гарантирован", - добавили в Генштабе.

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Что предшествовало

Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.

По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

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