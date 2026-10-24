Віцепрезидентка Європарламенту Пічерно припинила голодування після домовленостей щодо допомоги Олешкам, - Лубінець
Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно погодилася припинити голодування.
Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори Лубінця з Пічерно щодо припинення голодування
"Учора ввечері я провів розмову з Піною Пічерно, віцепрезиденткою Європейського парламенту, та закликав її припинити голодування з огляду на досягнутий прогрес у вирішенні гуманітарної кризи в тимчасово окупованих Олешках", - зазначив омбудсмен.
За його словами, голодування Пічерно почало становити серйозну загрозу для її життя та здоров’я. Водночас було досягнуто важливого прогресу в питанні забезпечення гуманітарної допомоги мешканцям Олешків і створення умов для евакуації цивільного населення.
Локальна тиша та гуманітарний коридор в Олешках
"Під час нашої розмови я поінформував її про досягнуті домовленості щодо локального припинення вогню, якому сприяла перша леді США Меланія Трамп. Ці домовленості мають забезпечити доставку гуманітарної допомоги та евакуацію цивільного населення", - додав він.
За словами Лубінця, домовленості передбачають:
- розмінування дороги до Олешків;
- доставку гуманітарної допомоги, зокрема продуктів харчування, води, медикаментів і необхідного технічного обладнання для лікарні;
- забезпечення безпечного та безперешкодного пересування цивільного населення.
Лубінець також запевнив Пічерно, що регулярно інформуватиму її про розвиток ситуації та прогрес у виконанні досягнутих домовленостей.
Також зазначається, що захист людського життя та забезпечення доступу до гуманітарної допомоги для мешканців Олешків залишаються головними пріоритетами для України.
"Ми надзвичайно вдячні Піні Пічерно за її незмінну відданість, принципову позицію та послідовну підтримку наших людей, які живуть в умовах тимчасової окупації. Її співчуття, рішучість і готовність боротися за їхнє життя та гідність заслуговують на нашу глибоку повагу", - резюмує омбудсмен.
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