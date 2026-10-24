Віцепрезидентка Європарламенту Пічерно припинила голодування після домовленостей щодо допомоги Олешкам, - Лубінець

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно погодилася припинити голодування.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори Лубінця з Пічерно щодо припинення голодування

"Учора ввечері я провів розмову з Піною Пічерно, віцепрезиденткою Європейського парламенту, та закликав її припинити голодування з огляду на досягнутий прогрес у вирішенні гуманітарної кризи в тимчасово окупованих Олешках", - зазначив омбудсмен.

За його словами, голодування Пічерно почало становити серйозну загрозу для її життя та здоров’я. Водночас було досягнуто важливого прогресу в питанні забезпечення гуманітарної допомоги мешканцям Олешків і створення умов для евакуації цивільного населення.

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Локальна тиша та гуманітарний коридор в Олешках

"Під час нашої розмови я поінформував її про досягнуті домовленості щодо локального припинення вогню, якому сприяла перша леді США Меланія Трамп. Ці домовленості мають забезпечити доставку гуманітарної допомоги та евакуацію цивільного населення", - додав він.

За словами Лубінця, домовленості передбачають:

розмінування дороги до Олешків;

доставку гуманітарної допомоги, зокрема продуктів харчування, води, медикаментів і необхідного технічного обладнання для лікарні;

забезпечення безпечного та безперешкодного пересування цивільного населення.

Лубінець також запевнив Пічерно, що регулярно інформуватиму її про розвиток ситуації та прогрес у виконанні досягнутих домовленостей.

Також зазначається, що захист людського життя та забезпечення доступу до гуманітарної допомоги для мешканців Олешків залишаються головними пріоритетами для України.

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"Ми надзвичайно вдячні Піні Пічерно за її незмінну відданість, принципову позицію та послідовну підтримку наших людей, які живуть в умовах тимчасової окупації. Її співчуття, рішучість і готовність боротися за їхнє життя та гідність заслуговують на нашу глибоку повагу", - резюмує омбудсмен.