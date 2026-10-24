Россия атаковала инфраструктуру Запорожья: есть раненые
Днём 24 октября российские захватчики атаковали Запорожье.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Михаил Семикин.
"Враг атаковал объект инфраструктуры Запорожья. По предварительным данным, ранены два человека. Повреждены автомобили", — говорится в сообщении.
Движение через ДнепроГЭС полностью перекрыто
Также Семикин сообщил, что сейчас полностью перекрыто движение через плотину ДнепроГЭС.
"Объехать можно через Арковый мост, остров Хортица, Вантовый мост и мост Преображенского.
О возобновлении движения сообщим отдельно", — добавил глава ОГА.
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