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Новости Атака на Запорожье
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Россия атаковала инфраструктуру Запорожья: есть раненые

В Запорожье перекрыли движение через плотину ДнепроГЭС после атаки РФ

Днём 24 октября российские захватчики атаковали Запорожье

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Михаил Семикин.

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"Враг атаковал объект инфраструктуры Запорожья. По предварительным данным, ранены два человека. Повреждены автомобили", — говорится в сообщении.

Движение через ДнепроГЭС полностью перекрыто

Также Семикин сообщил, что сейчас полностью перекрыто движение через плотину ДнепроГЭС.

"Объехать можно через Арковый мост, остров Хортица, Вантовый мост и мост Преображенского.

О возобновлении движения сообщим отдельно", — добавил глава ОГА.

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