Росія атакувала інфраструктуру Запоріжжя: є поранені
Вдень 24 жовтня російські загарбники атакували Запоріжжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Михайло Семікін.
"Ворог атакував обʼєкт інфраструктури Запоріжжя. Попередньо, поранено двох людей. Пошкоджено автівки", - йдеться в повідомленні.
Рух через ДніпроГЕС повністю перекритий
Також Семікін повідомив, що зараз повністю перекритий рух через греблю ДніпроГЕС.
"Об’їхати можна через Арковий міст, острів Хортиця, Вантовий міст та міст Преображенського.
Про відновлення руху повідомимо окремо", - додав начальник ОВА.
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