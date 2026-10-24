Враг бьет по критической инфраструктуре Днепра. На Никопольщине четверо раненых, ребенок в тяжелом состоянии (обновлено)

В настоящее время враг наносит удары по критически важной инфраструктуре Днепра.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По данным ОГА, последствия на данный момент уточняются.

"Угроза для города сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", — отметил глава области.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Также отмечается, что четыре человека получили ранения из-за атаки вражеского беспилотника на Покровскую громаду Никопольщины.

Пострадали трое взрослых и ребенок. Все госпитализированы. 14-летнего мальчика доставили в областную больницу в Днепре. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В тяжелом состоянии также 46-летний мужчина.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

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