Враг бьет по критической инфраструктуре Днепра. На Никопольщине четверо раненых, ребенок в тяжелом состоянии (обновлено)
В настоящее время враг наносит удары по критически важной инфраструктуре Днепра.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОГА, последствия на данный момент уточняются.
"Угроза для города сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", — отметил глава области.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
Также отмечается, что четыре человека получили ранения из-за атаки вражеского беспилотника на Покровскую громаду Никопольщины.
Пострадали трое взрослых и ребенок. Все госпитализированы. 14-летнего мальчика доставили в областную больницу в Днепре. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В тяжелом состоянии также 46-летний мужчина.
Медики оказывают всю необходимую помощь.
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