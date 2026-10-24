Атака РФ на склады в пригороде Днепра: в больнице умер мужчина, получивший ожоги всего тела

В больнице скончался 33-летний мужчина, пострадавший в результате вражеской атаки на Днепр 20 октября.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Мужчина получил ожоги всего тела

Как отмечается, он находился в крайне тяжелом состоянии с ожогами всего тела. Медики до последнего боролись за его жизнь.

"Таким образом, число погибших в результате российского удара по складам в пригороде Днепра возросло до трех. Еще трое человек ранены", — пояснили в ОГА.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атаковал Днепр: вспыхнул пожар, двое погибших, 4 раненых, мужчина в тяжелом состоянии.

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