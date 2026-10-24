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Атака РФ на склады в пригороде Днепра: в больнице умер мужчина, получивший ожоги всего тела
В больнице скончался 33-летний мужчина, пострадавший в результате вражеской атаки на Днепр 20 октября.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина получил ожоги всего тела
Как отмечается, он находился в крайне тяжелом состоянии с ожогами всего тела. Медики до последнего боролись за его жизнь.
"Таким образом, число погибших в результате российского удара по складам в пригороде Днепра возросло до трех. Еще трое человек ранены", — пояснили в ОГА.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг атаковал Днепр: вспыхнул пожар, двое погибших, 4 раненых, мужчина в тяжелом состоянии.
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