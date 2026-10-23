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Новости Атака на Днепр
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Россияне нанесли удар по Днепру: есть погибший и 5 раненых, один из них - в крайне тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 октября, российские войска продолжили наносить удары по Днепру, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, сначала сообщалось, что в результате атаки россиян на Днепр ранения получили два человека.

Повреждены как минимум 5 частных домов. Разрушен частный дом, а под его завалами может находиться человек.

Позже из-под завалов разрушенного дома спасатели извлекли тело погибшего человека.

В то же время число раненых в результате атаки россиян на пригород возросло до 5. Все раненые сейчас находятся в больнице. 26-летний мужчина пребывает в крайне тяжелом состоянии.

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Последствия атаки

Атака РФ на Днепр:
Атака РФ на Днепр:

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Атака РФ на Днепр:
Атака РФ на Днепр:
Атака РФ на Днепр:
Атака РФ на Днепр:
Атака РФ на Днепр:

Автор: 

Днепр (4847) обстрел (36265) Днепропетровская область (5816) Днепровский район (535)
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