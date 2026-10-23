Россияне нанесли удар по Днепру: есть погибший и 5 раненых, один из них - в крайне тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 октября, российские войска продолжили наносить удары по Днепру, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, сначала сообщалось, что в результате атаки россиян на Днепр ранения получили два человека.



Повреждены как минимум 5 частных домов. Разрушен частный дом, а под его завалами может находиться человек.

Позже из-под завалов разрушенного дома спасатели извлекли тело погибшего человека.

В то же время число раненых в результате атаки россиян на пригород возросло до 5. Все раненые сейчас находятся в больнице. 26-летний мужчина пребывает в крайне тяжелом состоянии.

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Последствия атаки





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