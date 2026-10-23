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Новини Атака на Дніпро
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Росіяни вдарили по Дніпру: є загиблий та 5 поранених, один з них - у вкрай важкому стані. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 жовтня, російські війська продовжили завдавати ударів по Дніпру, унаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, спочатку повідомлялося, що через атаку росіян на Дніпро дістали поранень дві людини.

Пошкоджені щонайменше 5 приватних осель. Зруйновано приватний будинок, а під його завалами може перебувати людина.

Пізніше з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло загиблої людини.

Водночас кількість поранених через атаку росіян на передмістя зросла до 5. Усі поранені зараз у лікарні. 26-річний чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані.

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Наслідки атаки

Атака РФ на Дніпро:
Атака РФ на Дніпро:

Також читайте: Вибухи у Дніпрі: ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури

Атака РФ на Дніпро:
Атака РФ на Дніпро:
Атака РФ на Дніпро:
Атака РФ на Дніпро:
Атака РФ на Дніпро:

Автор: 

Дніпро (3215) обстріл (37605) Дніпропетровська область (5380) Дніпровський район (546)
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