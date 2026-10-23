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Росіяни вдарили по Дніпру: є загиблий та 5 поранених, один з них - у вкрай важкому стані. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 23 жовтня, російські війська продовжили завдавати ударів по Дніпру, унаслідок чого загинула людина.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, спочатку повідомлялося, що через атаку росіян на Дніпро дістали поранень дві людини.
Пошкоджені щонайменше 5 приватних осель. Зруйновано приватний будинок, а під його завалами може перебувати людина.
Пізніше з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло загиблої людини.
Водночас кількість поранених через атаку росіян на передмістя зросла до 5. Усі поранені зараз у лікарні. 26-річний чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані.
Наслідки атаки
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