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Росіяни атакували критичну інфраструктуру Дніпра
Російські загарбники завдали удару по критичній інфраструктурі Дніпра.
Про це повідомив глава ОВА Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ворог атакував критичну інфраструктуру Дніпра", - йдеться в повідомленні.
Наразі інформацію про постраждалих уточнюють.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що станом на ранок 23 жовтня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками.
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