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Новини Атака на Дніпро
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Росіяни атакували критичну інфраструктуру Дніпра

Критична інфраструктура під ударом РФ: подробиці атаки на Дніпро

Російські загарбники завдали удару по критичній інфраструктурі Дніпра.

Про це повідомив глава ОВА Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ворог атакував критичну інфраструктуру Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Наразі інформацію про постраждалих уточнюють.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що станом на ранок 23 жовтня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками.

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Автор: 

Дніпро (3215) обстріл (37605) Дніпропетровська область (5380) Дніпровський район (546)
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