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Новости Атака на Днепр
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Россияне атаковали критически важную инфраструктуру Днепра

Критическая инфраструктура под ударом РФ: подробности атаки на Днепр

Российские захватчики нанесли удар по критически важной инфраструктуре Днепра.

Об этом сообщил глава ОГА Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Враг атаковал критически важную инфраструктуру Днепра", — говорится в сообщении.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 23 октября российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками.

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Днепр (4847) обстрел (36265) Днепропетровская область (5816) Днепровский район (535)
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