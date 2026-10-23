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Россияне атаковали критически важную инфраструктуру Днепра
Российские захватчики нанесли удар по критически важной инфраструктуре Днепра.
Об этом сообщил глава ОГА Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Враг атаковал критически важную инфраструктуру Днепра", — говорится в сообщении.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 23 октября российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками.
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