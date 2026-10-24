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Атака РФ на склади в передмісті Дніпра: у лікарні помер чоловік, який дістав опіки всього тіла
У лікарні помер 33-річний чоловік, який постраждав через ворожу атаку на Дніпро 20 жовтня.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік дістав опіки всього тіла
Як зазначається, він був у вкрай тяжкому стані з опіками всього тіла. Медики до останнього боролися за його життя.
"Таким чином кількість загиблих через російський удар по складах у передмісті Дніпра зросла до трьох. Ще троє людей поранені", - пояснили в ОВА.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог атакував Дніпро: спалахнула пожежа, двоє загиблих, 4 поранених, чоловік у важкому стані.
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