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Рашисти вдарили по Дніпру: пошкоджено понад 10 осель, виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували житловий сектор у Дніпрі.
Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Через атаку росіян на Дніпро сталося кілька займань у приватному секторі", - йдеться в повідомленні.
Згодом стало відомо, що рятувальники загасили пожежу у приватному будинку.
Загалом було пошкоджено понад 10 осель. Минулося без постраждалих.
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