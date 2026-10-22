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Новини Атака на Дніпро
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Рашисти вдарили по Дніпру: пошкоджено понад 10 осель, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували житловий сектор у Дніпрі.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Через атаку росіян на Дніпро сталося кілька займань у приватному секторі", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що рятувальники загасили пожежу у приватному будинку.

Загалом було пошкоджено понад 10 осель. Минулося без постраждалих.

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Автор: 

Дніпро (3213) обстріл (37572) Дніпропетровська область (5378) Дніпровський район (544)
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