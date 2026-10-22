Рашисты нанесли удар по Днепру: повреждено более 10 домов, возник пожар. ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали жилой район в Днепре.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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"В результате атаки россиян на Днепр произошло несколько возгораний в частном секторе", — говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что спасатели потушили пожар в частном доме.

Всего было повреждено более 10 домов. Пострадавших нет.

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