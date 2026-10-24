Ворог б’є по критичній інфраструктурі Дніпра. На Нікопольщині четверо поранених, дитина у важкому стані (оновлено)

Наразі ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі Дніпра.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, наслідки на цю мить уточнюються.

"Загроза для міста зберігається. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - зазначив очільник області.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Також зазначається, що четверо людей дістали поранень через атаку ворожого безпілотника на Покровську громаду Нікопольщини.

Постраждали троє дорослих і дитина. Усі госпіталізовані. 14-річного хлопчика доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Його стан медики оцінюють як тяжкий. У тяжкому стані також 46-річний чоловік.

Медики надають усю необхідну допомогу.

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