Ворог б’є по критичній інфраструктурі Дніпра. На Нікопольщині четверо поранених, дитина у важкому стані (оновлено)
Наразі ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі Дніпра.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, наслідки на цю мить уточнюються.
"Загроза для міста зберігається. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - зазначив очільник області.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Також зазначається, що четверо людей дістали поранень через атаку ворожого безпілотника на Покровську громаду Нікопольщини.
Постраждали троє дорослих і дитина. Усі госпіталізовані. 14-річного хлопчика доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Його стан медики оцінюють як тяжкий. У тяжкому стані також 46-річний чоловік.
Медики надають усю необхідну допомогу.
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