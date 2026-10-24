Враг атакует Украину реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Вечером в субботу, 24 октября, продолжается атака российских беспилотников. В ряде областей из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
Реактивные БПЛА пролетели мимо Сновска и Березны в Черниговской области в южном направлении, — сообщалось в 20:02.
Реактивные БПЛА в Николаевской области в направлении Кривого Озера. Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Вапнярки, — сообщалось в 20:06.
Винницкая область: реактивные БПЛА из Николаевской области в направлении Бершади, — сообщалось в 20:09.
Чернигов: реактивный БПЛА в направлении города, — сообщалось в 20:10.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища курсом на Киев, — сообщалось в 20:16.
Винницкая область: реактивные БПЛА в направлении н.п. Тульчин, — сообщалось в 20:20.
БПЛА в направлении Запорожья с юга, — сообщалось в 20:22.
Реактивные БПЛА пролетели мимо Тульчина в Винницкой области, курс северо-западный, — сообщалось в 20:23.
Реактивные БПЛА мимо Славутича, курс на Киевскую область, — сообщалось в 20:24.
Киевская область: реактивный БПЛА курсом на Великую Димерку, — сообщалось в 20:25.
Винницкая область: реактивные БПЛА курсом на Жмеринку, — сообщалось в 20:26.
Киев: Позняки, — сообщалось в 20:33.
Атака на Киев и область
- Киевщина: реактивный на Чабаны/Вишневое, - сообщалось в 20:26.
- Киевщина: реактивный БпЛА на Вышгород, - сообщалось в 20:42.
- Киев: Троещина, – сообщалось в 20:44.
- Киев: Позняки, – сообщалось в 20:45.
- Киев: Теремки/Жуляны, – сообщалось в 20:45.
- Киевщина: реактивный БпЛА на Гатное/Вишневое, - сообщалось в 20:49.
- Киевщина: реактивный БпЛА на Вышгород, - сообщалось в 20:55.
- Киев: Позняки, – сообщалось в 20:58.
- Киев: Демеевка/Голосеев, - сообщалось в 20:59.
- Киев: Жуляны/Теремки, – сообщалось в 21:00.
- Киевщина: Вишневое, – сообщалось в 20:01.
Также сообщалось о движении дронов на Харьков, Одесщину, Ривненщину, Виннитчину и Сумщину.
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