Враг атакует Украину реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Вечером в субботу, 24 октября, продолжается атака российских беспилотников. В ряде областей из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

Реактивные БПЛА пролетели мимо Сновска и Березны в Черниговской области в южном направлении, — сообщалось в 20:02.

Реактивные БПЛА в Николаевской области в направлении Кривого Озера. Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Вапнярки, — сообщалось в 20:06.

Винницкая область: реактивные БПЛА из Николаевской области в направлении Бершади, — сообщалось в 20:09.

Чернигов: реактивный БПЛА в направлении города, — сообщалось в 20:10.

Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища курсом на Киев, — сообщалось в 20:16.

Винницкая область: реактивные БПЛА в направлении н.п. Тульчин, — сообщалось в 20:20.

БПЛА в направлении Запорожья с юга, — сообщалось в 20:22.

Реактивные БПЛА пролетели мимо Тульчина в Винницкой области, курс северо-западный, — сообщалось в 20:23.

Реактивные БПЛА мимо Славутича, курс на Киевскую область, — сообщалось в 20:24.

Киевская область: реактивный БПЛА курсом на Великую Димерку, — сообщалось в 20:25.

Винницкая область: реактивные БПЛА курсом на Жмеринку, — сообщалось в 20:26.

Киев: Позняки, — сообщалось в 20:33.

Атака на Киев и область

Киевщина: реактивный на Чабаны/Вишневое, - сообщалось в 20:26.

Киевщина: реактивный БпЛА на Вышгород, - сообщалось в 20:42.

Киев: Троещина, – сообщалось в 20:44.

Киев: Позняки, – сообщалось в 20:45.

Киев: Теремки/Жуляны, – сообщалось в 20:45.

Киевщина: реактивный БпЛА на Гатное/Вишневое, - сообщалось в 20:49.

Киевщина: реактивный БпЛА на Вышгород, - сообщалось в 20:55.

Киев: Позняки, – сообщалось в 20:58.

Киев: Демеевка/Голосеев, - сообщалось в 20:59.

Киев: Жуляны/Теремки, – сообщалось в 21:00.

Киевщина: Вишневое, – сообщалось в 20:01.

Также сообщалось о движении дронов на Харьков, Одесщину, Ривненщину, Виннитчину и Сумщину.

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