РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11592 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
284 0

Россия атаковала Украину 126 дронами, украинская ПВО обезвредила 101 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 24 октября российские войска нанесли удар по Украине с помощью 126 ударных беспилотников различных типов, в том числе 61 реактивного дрона Shahed. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 101 вражеский БПЛА. Зафиксировано попадание в 14 точках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Противник применил ударные БПЛА Shahed, в частности реактивные, беспилотники S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Пуски зафиксированы с направлений:

  • Шаталово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск — РФ;
  • временно оккупированных территориях Донецкой области и Крыма, в частности из района Гвардейского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эффективность противодействия более 87%: за неделю украинская ПВО уничтожила 2282 российских ударных БПЛА, - Генштаб

Сколько целей уничтожила украинская ПВО

По предварительным данным по состоянию на 08:00 24 октября, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 101 вражеский беспилотник. Среди них — 50 реактивных Shahed.

Работа ПВО 24 октября

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По данным Воздушных сил, попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 14 точках. Еще в пяти точках упали сбитые беспилотники или их обломки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как менялась борьба за украинское небо в 2026 году. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (5884) ПВО (4171) Воздушные силы (3547)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 