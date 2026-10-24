Россия атаковала Украину 126 дронами, украинская ПВО обезвредила 101 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 24 октября российские войска нанесли удар по Украине с помощью 126 ударных беспилотников различных типов, в том числе 61 реактивного дрона Shahed. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 101 вражеский БПЛА. Зафиксировано попадание в 14 точках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Противник применил ударные БПЛА Shahed, в частности реактивные, беспилотники S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Пуски зафиксированы с направлений:

Шаталово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск — РФ;

временно оккупированных территориях Донецкой области и Крыма, в частности из района Гвардейского.

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Сколько целей уничтожила украинская ПВО

По предварительным данным по состоянию на 08:00 24 октября, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 101 вражеский беспилотник. Среди них — 50 реактивных Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По данным Воздушных сил, попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 14 точках. Еще в пяти точках упали сбитые беспилотники или их обломки.

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