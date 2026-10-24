Росія атакувала Україну 126 дронами, українська ППО знешкодила 101 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 24 жовтня російські війська атакували Україну 126 ударними безпілотниками різних типів, зокрема 61 реактивним дроном Shahed. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 101 ворожий БпЛА. Зафіксовано влучання на 14 локаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Противник застосував ударні БпЛА Shahed, зокрема реактивні, безпілотники S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія". Пуски зафіксовані з напрямків:

Шаталового, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська - РФ;

тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму, зокрема з району Гвардійського.

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Скільки цілей знищила українська ППО

За попередніми даними станом на 08:00 24 жовтня, сили протиповітряної оборони збили або подавили 101 ворожий безпілотник. Серед них - 50 реактивних Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними Повітряних сил, влучання засобів повітряного нападу противника зафіксували на 14 локаціях. Ще на п’яти локаціях упали збиті безпілотники або їхні уламки.

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