Ефективність протидії понад 87%: за тиждень українська ППО знешкодила 2282 російські ударні БпЛА, - Генштаб

Упродовж тижня противник застосував 2597 БпЛА Шахед-131/136/238, "Пародія" та "Гербера". Сили оборони України знешкодили 2282 із них.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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2282 знешкоджені цілі

"Росія продовжує масовані повітряні атаки проти України, застосовуючи ударні безпілотники для ураження критичної інфраструктури та постійного терору цивільного населення", - сказано в повідомленні.

Протягом тижня противник застосував 2597 БпЛА Шахед-131/136/238, "Пародія" та "Гербера". Сили оборони України знешкодили 2282 із них.

Таким чином, ефективність протидії за тиждень становить понад 87%.

"Такий показник свідчить про високу результативність української протиповітряної оборони, особливо з огляду на масштаби та інтенсивність російських атак", - зазначили у Генштабі.

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Відповідь на тактику ворога

Водночас ворог постійно вдосконалює тактику застосування безпілотників, використовує різні маршрути й висоти польоту, комбінує ударні дрони з хибними цілями та намагається перевантажити українську ППО кількістю одночасних повітряних загроз.

"За таких умов знешкодження майже дев'яти з десяти ворожих БпЛА є результатом злагодженої роботи авіації, зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, засобів радіоелектронної боротьби та операторів безпілотних систем", - заявили у Генштабі.

Там також зазначили, що кожна знешкоджена повітряна ціль зменшує ризик загибелі людей, руйнування житлових будинків, пошкодження енергетичних об'єктів та іншої критичної інфраструктури, однак наголосили, що навіть високоякісна робота української ППО не усуває загрози повністю.

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Заклик до громадян

З огляду на це громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також не поширювати інформацію про роботу ППО.

"Сили оборони України не припиняють зміцнювати багаторівневу систему протиповітряної оборони, вдосконалювати способи виявлення та знешкодження ворожих цілей у небі", - додали у Генштабі.

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