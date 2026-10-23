Эффективность противодействия более 87%: за неделю украинская ПВО уничтожила 2282 российских ударных БПЛА, - Генштаб

В течение недели противник применил 2597 БПЛА "Шахед-131/136/238", "Пародия" и "Гербера". Силы обороны Украины сбили 2282 из них.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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2282 уничтоженных цели

"Россия продолжает массированные воздушные атаки против Украины, применяя ударные беспилотники для поражения критической инфраструктуры и постоянного террора гражданского населения", - говорится в сообщении.

В течение недели противник применил 2597 БПЛА "Шахед-131/136/238", "Пародия" и "Гербера". Силы обороны Украины уничтожили 2282 из них.

Таким образом, эффективность противодействия за неделю составляет более 87%.

"Такой показатель свидетельствует о высокой результативности украинской противовоздушной обороны, особенно с учетом масштабов и интенсивности российских атак", - отметили в Генштабе.

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Ответ на тактику врага

В то же времявраг постоянно совершенствует тактику применения беспилотников, использует различные маршруты и высоты полета, комбинирует ударные дроны с ложными целями и пытается перегрузить украинскую ПВО количеством одновременных воздушных угроз.

"В таких условиях уничтожение почти девяти из десяти вражеских БПЛА является результатом слаженной работы авиации, зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, средств радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотных систем", - заявили в Генштабе.

Там также отметили, чтокаждая уничтоженная воздушная цель снижает риск гибели людей, разрушения жилых домов, повреждения энергетических объектов и другой критической инфраструктуры, однако подчеркнули, что даже высококачественная работа украинской ПВО не устраняет угрозу полностью.

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Призыв к гражданам

Учитывая это, граждан призвалине игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также не распространять информацию о работе ПВО.

"Силы обороны Украины не прекращают укреплять многоуровневую систему противовоздушной обороны, совершенствовать способы обнаружения и уничтожения вражеских целей в небе", - добавили в Генштабе.

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