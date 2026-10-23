Как менялась борьба за украинское небо в 2026 году. ИНФОГРАФИКА

Индустрия дронов

В период с января по октябрь 2026 года Россия запустила по Украине не менее 57 549 дальнобойных беспилотников. Весной Украина активизировала применение дронов-перехватчиков, чтобы более эффективно противодействовать этой угрозе, однако летом Россия изменила тактику и начала активнее применять реактивные дроны наряду с обычными дальнобойными БПЛА: в июне Россия запустила около 350 реактивных дронов, а в июле — уже 1,5 тысячи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Texty.org.ua.

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До июня Россия атаковала Украину дальнобойными БПЛА типа "Шахед", другими беспилотниками и имитаторами. В январе–июне Россия запустила около 36,4 тыс. таких БПЛА. Больше всего — в мае: 8,1 тыс. дальнобойных дронов.

В ответ на российские атаки Украина наращивала количество дронов-перехватчиков. По данным украинской стороны, в марте количество их боевых вылетов выросло почти на 55% по сравнению с февралем. В мае украинские перехватчики уничтожили более 3,5 тыс. вражеских БПЛА различных типов.

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С июня 2026 года Россия изменила тактику — начала атаковать Украину реактивными дронами и буквально за месяц увеличила количество атак с их использованием в четыре раза — с 350 в июне до 1,5 тысяч в июле. Как показывает анализ данных, после появления реактивных "Шахедов" украинская сторона стала сбивать меньшее количество российских беспилотников.

Как объясняют журналисты, это связано с тем, что украинское военное и политическое руководство не предвидела появления реактивных дронов, поэтому Россия опередила Украину в этой технологической гонке. Поэтому теперь украинским производителям и военным необходимо усовершенствовать средства перехвата реактивных дронов, наладить их массовое производство и развернуть инфраструктуру для их применения.

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В то же время перехватчики — не единственное средство борьбы с реактивными беспилотниками: их сбивают также авиация и другие средства ПВО.