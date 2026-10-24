Ворог атакує Україну реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері суботи, 24 жовтня, триває атака російських безпілотників. У низці областей через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
Реактивні БпЛА повз Сновськ та Березну на Чернігівщині у південному напрямку,- повідомлялося о 20:02.
Реактивні БпЛА на Миколаївщині в напрямку Кривого Озера. Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Вапнярки,- повідомлялося о 20:06.
Вінничина: реактивні БпЛА з Миколаївщини в напрямку Бершаді,- повідомлялося о 20:09.
Чернігів: реактивний БпЛА в напрямку міста,- повідомлялося о 20:10.
Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом на Київ,- повідомлялося о 20:16.
Вінниччина: реактивні БпЛА в напрямку н.п.Тульчин,- повідомлялося о 20:20.
БпЛА на Запоріжжя з півдня,- повідомлялося о 20:22.
Реактивні БпЛА повз Тульчин на Вінниччині, курс північно-західний,- повідомлялося о 20:23.
Реактивні БпЛА повз Славутич, курсом на Київщину,- повідомлялося о 20:24.
Київщина: реактивний БпЛА курсом на Велику Димерку,- повідомлялося о 20:25.
Вінниччина: реактивні БпЛА курсом на Жмеринку, - повідомлялося о 20:26.
Київ: Позняки, - повідомлялося о 20:33.
Атака на Київ та область
- Київщина: реактивний на Чабани/Вишневе, - повідомлялося о 20:26.
- Київщина: реактивний БпЛА на Вишгород, - повідомлялося о 20:42.
- Київ: Троєщина, - повідомлялося о 20:44.
- Київ: Позняки, - повідомлялося о 20:45.
- Київ: Теремки/Жуляни, - повідомлялося о 20:45.
- Київщина: реактивний БпЛА на Гатне/Вишневе, - повідомлялося о 20:49.
- Київщина: реактивний БпЛА на Вишгород, - повідомлялося о 20:55.
- Київ: Позняки, - повідомлялося о 20:58.
- Київ: Деміївка/Голосіїв, - повідомлялося о 20:59.
- Київ: Жуляни/Теремки, - повідомлялося о 21:00.
- Київщина: Вишневе, - повідомлялося о 20:01.
Також повідомлялося про рух дронів на Харків, Одещину, Рівненщину, Вінниччину та Сумщину.
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