Атака вражеских дронов на Киев: обломки БПЛА упали на парковку, есть пострадавший
В Шевченковском районе Киева обломки вражеского беспилотника упали на открытую территорию парковки. Один человек пострадал.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В Шевченковском районе, в центре столицы, обломки БПЛА упали на открытую территорию парковки. Повреждены автомобили, возгорания нет. По предварительной информации, есть один пострадавший", — сообщил Кличко в 22:01.
Пострадавшему медики оказали помощь на месте.
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