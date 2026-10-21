Архитектурный корпус КНУСА поврежден в результате атаки РФ на Киев. ФОТОрепортаж
В результате атаки дронов на Киев в ночь на 21 октября взрывная волна повредила здание архитектурного факультета Киевского национального университета строительства и архитектуры.
Об этом сообщили на официальной странице КНУСА в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, пострадавших нет. По предварительной информации, повреждено 65 окон. Этот факт зафиксировала Национальная полиция Украины.
В КНУСА отмечают, что учебный процесс в настоящее время проходит в режиме усиленного дистанционного обучения – до 30 октября.
Последствия атаки
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что "шахед" попал в 24-этажное здание в Святошинском районе: погибли 2 человека, есть пострадавший.
- Министр образования и науки Андрей Бутенко сообщил, что в ночь на 21 октября была повреждена образовательная инфраструктура как минимум трех украинских университетов. Разрушения зафиксированы в Черкасской, Полтавской областях и столице.
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