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Новости Атака беспилотников на Киев
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Архитектурный корпус КНУСА поврежден в результате атаки РФ на Киев. ФОТОрепортаж

В результате атаки дронов на Киев в ночь на 21 октября взрывная волна повредила здание архитектурного факультета Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Об этом сообщили на официальной странице КНУСА в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, пострадавших нет. По предварительной информации, повреждено 65 окон. Этот факт зафиксировала Национальная полиция Украины.

В КНУСА отмечают, что учебный процесс в настоящее время проходит в режиме усиленного дистанционного обучения – до 30 октября.

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Последствия атаки

В Киеве повреждён корпус КНУБА в результате атаки РФ
В Киеве повреждён корпус КНУБА в результате атаки РФ
В Киеве повреждён корпус КНУБА в результате атаки РФ
В Киеве повреждён корпус КНУБА в результате атаки РФ
В Киеве повреждён корпус КНУБА в результате атаки РФ

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что "шахед" попал в 24-этажное здание в Святошинском районе: погибли 2 человека, есть пострадавший.
  • Министр образования и науки Андрей Бутенко сообщил, что в ночь на 21 октября была повреждена образовательная инфраструктура как минимум трех украинских университетов. Разрушения зафиксированы в Черкасской, Полтавской областях и столице.

Автор: 

Киев (27800) обстрел (36212) Университет (279)
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