Удар РФ по Кременчугу: попадание в корпус университета им. Остроградского. Среди раненых – ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж
По уточненным данным, в результате попадания в Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского пострадали два человека.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
По данным ОГА, один человек находится в состоянии средней тяжести. Также пострадал 16-летний подросток. У него диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Подростка госпитализировали в больницу.
Попадание произошло в один из учебных корпусов университета. Пожар ликвидирован.
Информация уточняется.
За даними ОВА, одна людина - у стані середньої тяжкості. Також постраждала 16-річна дитина. У неї діагностували струс головного мозку та контузію. Дитину госпіталізували до лікарні.
Влучання сталося в один із навчальних корпусів університету. Пожежу ліквідували.
Інформація уточнюється.
По данным ГСЧС, в результате российских атак на Полтавщину пострадали три человека, среди них ребенок.
В Кременчуге в результате вражеского удара по территории университета имени Михаила Остроградского загорелся пятый этаж учебного корпуса.
Предварительно травмированы два человека. Также пострадал 16-летний ребенок, который был госпитализирован.
В Полтаве в результате обстрела возникли пожары в административном здании и складском помещении.
На местах происшествия работают спасатели ГСЧС.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что россияне поразили дроном учебное заведение в Кременчуге: пострадал человек, возник пожар.
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