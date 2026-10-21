Удар РФ по Кременчугу: попадание в корпус университета им. Остроградского. Среди раненых – ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

По уточненным данным, в результате попадания в Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского пострадали два человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

По данным ОГА, один человек находится в состоянии средней тяжести. Также пострадал 16-летний подросток. У него диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Подростка госпитализировали в больницу.

Попадание произошло в один из учебных корпусов университета. Пожар ликвидирован.

Информация уточняется.

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За даними ОВА, одна людина - у стані середньої тяжкості. Також постраждала 16-річна дитина. У неї діагностували струс головного мозку та контузію. Дитину госпіталізували до лікарні.

Влучання сталося в один із навчальних корпусів університету. Пожежу ліквідували.

Інформація уточнюється.

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По данным ГСЧС, в результате российских атак на Полтавщину пострадали три человека, среди них ребенок.















В Кременчуге в результате вражеского удара по территории университета имени Михаила Остроградского загорелся пятый этаж учебного корпуса.

Предварительно травмированы два человека. Также пострадал 16-летний ребенок, который был госпитализирован.

В Полтаве в результате обстрела возникли пожары в административном здании и складском помещении.

На местах происшествия работают спасатели ГСЧС.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что россияне поразили дроном учебное заведение в Кременчуге: пострадал человек, возник пожар.

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