РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15663 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
1 200 4

Удар РФ по Кременчугу: попадание в корпус университета им. Остроградского. Среди раненых – ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

По уточненным данным, в результате попадания в Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского пострадали два человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть пострадавшие

По данным ОГА, один человек находится в состоянии средней тяжести. Также пострадал 16-летний подросток. У него диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Подростка госпитализировали в больницу.

Попадание произошло в один из учебных корпусов университета. Пожар ликвидирован.

Информация уточняется.

Читайте также: Дроны РФ атаковали Полтавскую область: попадания в два промышленных предприятия, есть раненый

За даними ОВА, одна людина - у стані середньої тяжкості. Також постраждала 16-річна дитина. У неї діагностували струс головного мозку та контузію. Дитину госпіталізували до лікарні.

Влучання сталося в один із навчальних корпусів університету. Пожежу ліквідували.

Інформація уточнюється.

Також читайте: Дрони РФ атакували Полтавщину: влучання у два промислові підприємства, є поранений

По данным ГСЧС, в результате российских атак на Полтавщину пострадали три человека, среди них ребенок.

Удар РФ по Кременчуку
Удар РФ по Кременчуку
Удар РФ по Кременчуку
Удар РФ по Кременчуку
Удар РФ по Кременчуку
Удар РФ по Кременчуку
Удар РФ по Кременчуку

В Кременчуге в результате вражеского удара по территории университета имени Михаила Остроградского загорелся пятый этаж учебного корпуса.

Предварительно травмированы два человека. Также пострадал 16-летний ребенок, который был госпитализирован.

В Полтаве в результате обстрела возникли пожары в административном здании и складском помещении.

На местах происшествия работают спасатели ГСЧС.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что россияне поразили дроном учебное заведение в Кременчуге: пострадал человек, возник пожар.

Читайте также: Удар по жилому району Кременчуга: 2 человека погибли, 47 пострадали. Повреждены многоэтажки (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Кременчуг (424) обстрел (36212) Университет (278) Полтавская область (1575) Кременчугский район (103)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 