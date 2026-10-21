Удар РФ по Кременчуку: влучання у корпус університету ім. Остроградського. Серед поранених - дитина
За уточненою інформацією, внаслідок влучання у Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського травмовано двох людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
За даними ОВА, одна людина - у стані середньої тяжкості. Також постраждала 16-річна дитина. У неї діагностували струс головного мозку та контузію. Дитину госпіталізували до лікарні.
Влучання сталося в один із навчальних корпусів університету. Пожежу ліквідували.
Інформація уточнюється.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що росіяни влучили дроном у навчальний заклад у Кременчуці: постраждала людина, виникла пожежа.
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