Удар РФ по Кременчуку: влучання у корпус університету ім. Остроградського. Серед поранених - дитина

За уточненою інформацією, внаслідок влучання у Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського травмовано двох людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

За даними ОВА, одна людина - у стані середньої тяжкості. Також постраждала 16-річна дитина. У неї діагностували струс головного мозку та контузію. Дитину госпіталізували до лікарні.

Влучання сталося в один із навчальних корпусів університету. Пожежу ліквідували.

Інформація уточнюється.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що росіяни влучили дроном у навчальний заклад у Кременчуці: постраждала людина, виникла пожежа.

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