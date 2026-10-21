Архітектурний корпус КНУБА пошкоджено внаслідок атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж

Унаслідок дронової атаки на Київ у ніч проти 21 жовтня вибуховою хвилею пошкоджено корпус архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури.

Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці КНУБА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, постраждалих немає. За попередньою інформацією, пошкоджено 65 вікон. Цей факт зафіксувала Національна поліція України.

У КНУБА зауважують, що освітній процес наразі відбувається в режимі посиленого дистанційного компоненту навчання – до 30 жовтня.

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Наслідки атаки











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