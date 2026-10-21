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Новини Атака безпілотників на Київ
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Архітектурний корпус КНУБА пошкоджено внаслідок атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж

Унаслідок дронової атаки на Київ у ніч проти 21 жовтня вибуховою хвилею пошкоджено корпус архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури.

Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці КНУБА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, постраждалих немає. За попередньою інформацією, пошкоджено 65 вікон. Цей факт зафіксувала Національна поліція України.

У КНУБА зауважують, що освітній процес наразі відбувається в режимі посиленого дистанційного компоненту навчання – до 30 жовтня.

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Наслідки атаки

У Києві пошкоджено корпус КНУБА через атаку РФ
У Києві пошкоджено корпус КНУБА через атаку РФ
У Києві пошкоджено корпус КНУБА через атаку РФ
У Києві пошкоджено корпус КНУБА через атаку РФ
У Києві пошкоджено корпус КНУБА через атаку РФ

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що "шахед" влучив у 24-поверхівку у Святошинському районі: загинули 2 людини, є постраждалий.
  • Міністр освіти і науки Андрій Бутенко повідомив, що у ніч проти 21 жовтня пошкоджено освітню інфраструктуру щонайменше трьох українських університетів. Руйнування зафіксували в Черкаській, Полтавській областях та столиці.

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Київ (17434) обстріл (37547) Університет (194)
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