Архітектурний корпус КНУБА пошкоджено внаслідок атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж
Унаслідок дронової атаки на Київ у ніч проти 21 жовтня вибуховою хвилею пошкоджено корпус архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури.
Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці КНУБА, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, постраждалих немає. За попередньою інформацією, пошкоджено 65 вікон. Цей факт зафіксувала Національна поліція України.
У КНУБА зауважують, що освітній процес наразі відбувається в режимі посиленого дистанційного компоненту навчання – до 30 жовтня.
Наслідки атаки
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що "шахед" влучив у 24-поверхівку у Святошинському районі: загинули 2 людини, є постраждалий.
- Міністр освіти і науки Андрій Бутенко повідомив, що у ніч проти 21 жовтня пошкоджено освітню інфраструктуру щонайменше трьох українських університетів. Руйнування зафіксували в Черкаській, Полтавській областях та столиці.
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