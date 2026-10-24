УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7894 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Київ
540 0

Атака ворожих дронів на Київ: уламки БпЛА впали на парковку, є постраждалий

шахеди

У Шевченківському районі Києва уламки ворожого безпілотника впали на відкриту територію парковки. Одна людина постраждала.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"У Шевченківському районі, в середмісті столиці уламки БпЛА впали на відкриту територію парковки. Пошкоджені авто, без загоряння. За попередньою інформацією, є один постраждалий", - повідомив Кличко о 22:01.

Постраждалому медики надали допомогу на місці.

Дивіться також: Архітектурний корпус КНУБА пошкоджено внаслідок атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник БпЛА (6088) Київ (17466) атака (2332)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 