Атака ворожих дронів на Київ: уламки БпЛА впали на парковку, є постраждалий
У Шевченківському районі Києва уламки ворожого безпілотника впали на відкриту територію парковки. Одна людина постраждала.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"У Шевченківському районі, в середмісті столиці уламки БпЛА впали на відкриту територію парковки. Пошкоджені авто, без загоряння. За попередньою інформацією, є один постраждалий", - повідомив Кличко о 22:01.
Постраждалому медики надали допомогу на місці.
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