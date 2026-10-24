Атака ворожих дронів на Київ: уламки БпЛА впали на парковку, є постраждалий

У Шевченківському районі Києва уламки ворожого безпілотника впали на відкриту територію парковки. Одна людина постраждала.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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"У Шевченківському районі, в середмісті столиці уламки БпЛА впали на відкриту територію парковки. Пошкоджені авто, без загоряння. За попередньою інформацією, є один постраждалий", - повідомив Кличко о 22:01.

Постраждалому медики надали допомогу на місці.

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