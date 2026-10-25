РФ вновь атаковала Харьков: один человек погиб, четверо пострадали
В конце суток субботы, 24 октября, российские захватчики атаковали реактивным беспилотникомНовобаварский район Харькова.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть погибший и пострадавшие
В 23:43 Терехов сообщил об одном пострадавшем.
В 23:49 стало известно о трёх пострадавших.
"К сожалению, в Новобаварском районе есть один погибший, ещё четверо человек пострадали", — сообщил Терехов в 00:03.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 24 октября, российские захватчики атаковали Харьков. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в торговый центр. Один человек пострадал.
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