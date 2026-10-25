РФ знову атакувала Харків: одна людина загинула, четверо постраждали
Під кінець доби суботи, 24 жовтня, російські загарбники атакували реактивним безпілотником Новобаварский район Харкова.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Є загиблий та постраждалі
О 23:43 Терехов повідомив інформацію про одного постраждалого.
О 23:49 стало відомо про трьох постраждалих.
"На жаль, у Новобаварському районі є один загиблий, ще четверо людей постраждали",- повідомив Терехов о 00:03.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 жовтня, російські загарбники атакували Харків. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у торговельний центр. Одна людина постраждала.
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