РФ знову атакувала Харків: одна людина загинула, четверо постраждали

Під кінець доби суботи, 24 жовтня, російські загарбники атакували реактивним безпілотником Новобаварский район Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є загиблий та постраждалі

О 23:43 Терехов повідомив інформацію про одного постраждалого.

О 23:49 стало відомо про трьох постраждалих.

"На жаль, у Новобаварському районі є один загиблий, ще четверо людей постраждали",- повідомив Терехов о 00:03.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 жовтня, російські загарбники атакували Харків. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у торговельний центр. Одна людина постраждала.

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