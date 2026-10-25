РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10637 посетителей онлайн
Новости Удары по рф
3 645 14

Дроны массированно атаковали Белгород: под ударом оказался ТРЦ, он приостановил работу. ФОТО

В ночь на воскресенье, 25 октября, центр российского Белгорода подвергся массированной атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в городе якобы повреждены дома и автомобили. Он также сообщает о пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали завод в Самарской области РФ, в Ростове и оккупированном Крыму - блэкаут. ВИДЕО

обстрел Белгорода
обстрел Белгорода
обстрел Белгорода

Кроме того, был поражен ТРЦ "МегаГРИНН".

Удар был нанесен ночью, когда ТРЦ был закрыт и посетителей не было.

обстрел Белгорода

ТРЦ "МегаГРИНН" официально сообщил, что сегодня не будет работать.

обстрел Белгорода

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский FPV-дрон атаковал российский военный грузовик на трассе между Шебекиным и Масловой Пристанью в Белгородской области. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (36297) Белгород (533)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
белгород должен стать побратимом города Волчанска.
показать весь комментарий
25.10.2026 09:14 Ответить
+6
За прекращение ударов по болотным НПЗ кому-то придётся отвечать, это потянет на госизмену и сотрудничество с кацапскими тварями.
показать весь комментарий
25.10.2026 09:34 Ответить
+5
Можливо, дрон був збитий, або втратив керування
показать весь комментарий
25.10.2026 09:13 Ответить

Загрузка...

 
 