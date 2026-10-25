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Дроны массированно атаковали Белгород: под ударом оказался ТРЦ, он приостановил работу. ФОТО
В ночь на воскресенье, 25 октября, центр российского Белгорода подвергся массированной атаке беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.
По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в городе якобы повреждены дома и автомобили. Он также сообщает о пострадавших.
Кроме того, был поражен ТРЦ "МегаГРИНН".
Удар был нанесен ночью, когда ТРЦ был закрыт и посетителей не было.
ТРЦ "МегаГРИНН" официально сообщил, что сегодня не будет работать.
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+10 Sergiy Popov #234218
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