Дроны массированно атаковали Белгород: под ударом оказался ТРЦ, он приостановил работу. ФОТО

В ночь на воскресенье, 25 октября, центр российского Белгорода подвергся массированной атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.

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По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в городе якобы повреждены дома и автомобили. Он также сообщает о пострадавших.

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Кроме того, был поражен ТРЦ "МегаГРИНН".

Удар был нанесен ночью, когда ТРЦ был закрыт и посетителей не было.

ТРЦ "МегаГРИНН" официально сообщил, что сегодня не будет работать.

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