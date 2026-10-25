Оккупанты продолжают наносить удары по Киевской области: зафиксированы повреждения инфраструктуры и гражданских объектов в двух районах

Российские войска не прекращают атаки на Киевскую область. Под ударом жилые дома, инфраструктура и гражданские объекты.

Об этом сообщили в ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, за последние сутки повреждения зафиксированы в Броварском и Вышгородском районах.

В Броварском районе в результате атаки вражеских БПЛА повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль и складское помещение.

В Вышгородском районе поврежден объект инфраструктуры.

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Сообщается, что люди не пострадали.