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Окупанти продовжують бити по Київщині: є пошкодження інфраструктури та цивільних об’єктів у двох районах
Російські війська не припиняють атак на Київську область. Під ударом - житло людей, інфраструктура та цивільні об’єкти.
Про це повідомили в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, за останню добу пошкодження зафіксовано у Броварському та Вишгородському районах.
- У Броварському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль і складське приміщення.
- У Вишгородському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Повідомляється, що люди не постраждали.
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