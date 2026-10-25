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Новини Обстріл Київщини
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Окупанти продовжують бити по Київщині: є пошкодження інфраструктури та цивільних об’єктів у двох районах

Удари по Київщині

Російські війська не припиняють атак на Київську область. Під ударом - житло людей, інфраструктура та цивільні об’єкти.

Про це повідомили в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, за останню добу пошкодження зафіксовано у Броварському та Вишгородському районах.

Також читайте: Екстрені відключення світла запроваджені у двох районах Києва та у частині Київщини, - ДТЕК (оновлено)

Повідомляється, що люди не постраждали.

Автор: 

Київська область (4930) обстріл (37636) Броварський район (134) Вишгородський район (110)
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