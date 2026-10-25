Окупанти продовжують бити по Київщині: є пошкодження інфраструктури та цивільних об’єктів у двох районах

Російські війська не припиняють атак на Київську область. Під ударом - житло людей, інфраструктура та цивільні об’єкти.

Про це повідомили в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, за останню добу пошкодження зафіксовано у Броварському та Вишгородському районах.

У Броварському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль і складське приміщення.

У Вишгородському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури.

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Повідомляється, що люди не постраждали.