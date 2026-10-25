Миссия "Пролиска" приостанавливает эвакуацию на грузовиках семей с вещами из Славянска и Краматорска

Организация "Пролиска" временно приостанавливает эвакуацию семей с вещами на грузовом транспорте из городов Славянск и Краматорск в Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом говорится на сайте миссии, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью из-за использования российской армией FPV-дронов на дорогах, ведущих в города Славянск и Краматорск, а также увеличения числа случаев поражения гражданского и гуманитарного транспорта, гуманитарная миссия "Пролиска" временно приостанавливает эвакуацию семей с вещами на грузовом транспорте из городов Славянск и Краматорск", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что эвакуация специализированным медицинским транспортом и пассажирскими микроавтобусами в этом направлении продолжается.

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Что известно об эвакуации

Услуга по эвакуации семей с вещами доступна из пгт Александровка и других населенных пунктов Донецкой области, а также из прифронтовых громад в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Отмечается, что эвакуация бесплатна.

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