Миссия "Пролиска" приостанавливает эвакуацию на грузовиках семей с вещами из Славянска и Краматорска
Организация "Пролиска" временно приостанавливает эвакуацию семей с вещами на грузовом транспорте из городов Славянск и Краматорск в Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Об этом говорится на сайте миссии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью из-за использования российской армией FPV-дронов на дорогах, ведущих в города Славянск и Краматорск, а также увеличения числа случаев поражения гражданского и гуманитарного транспорта, гуманитарная миссия "Пролиска" временно приостанавливает эвакуацию семей с вещами на грузовом транспорте из городов Славянск и Краматорск", — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что эвакуация специализированным медицинским транспортом и пассажирскими микроавтобусами в этом направлении продолжается.
Что известно об эвакуации
Услуга по эвакуации семей с вещами доступна из пгт Александровка и других населенных пунктов Донецкой области, а также из прифронтовых громад в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Отмечается, что эвакуация бесплатна.
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