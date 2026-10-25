Місія "Проліска" призупиняє евакуацію вантажівками родин з речами зі Слов’янська та Краматорська
Організація "Проліска" тимчасово зупиняє евакуацію родин з речами вантажним транспортом з міст Слов’янськ та Краматорськ у Донецькій області через погіршення безпекової ситуації.
Про це йдеться на сайті місії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації через використання російською армією fpv-дронів на дорогах до міст Слов’янськ та Краматорськ та збільшення кількості випадків ураження цивільного і гуманітарного транспорту, Гуманітарна місія "Проліска" тимчасово призупиняє евакуацію родин з речами вантажним транспортом з міст Слов’янськ та Краматорськ", - йдеться в повідомленні.
Водночас зазначається, що евакуація спеціалізованим медичним транспортом та пасажирськими мікроавтобусами на цьому напрямку триває.
Що відомо про евакуацію
Послуга евакуації родин з речами доступна з смт Олександрівка та інших населених пунктів Донеччини, а також з прифронтових громад на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині та в Запорізькій області.
Наголошується, що евакуація безкоштовна.
Будь ласка, зачекайте...
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