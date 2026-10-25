Місія "Проліска" призупиняє евакуацію вантажівками родин з речами зі Слов’янська та Краматорська

Організація "Проліска" тимчасово зупиняє евакуацію родин з речами вантажним транспортом з міст Слов’янськ та Краматорськ у Донецькій області через погіршення безпекової ситуації.

Про це йдеться на сайті місії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації через використання російською армією fpv-дронів на дорогах до міст Слов’янськ та Краматорськ та збільшення кількості випадків ураження цивільного і гуманітарного транспорту, Гуманітарна місія "Проліска" тимчасово призупиняє евакуацію родин з речами вантажним транспортом з міст Слов’янськ та Краматорськ", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що евакуація спеціалізованим медичним транспортом та пасажирськими мікроавтобусами на цьому напрямку триває.

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Що відомо про евакуацію

Послуга евакуації родин з речами доступна з смт Олександрівка та інших населених пунктів Донеччини, а також з прифронтових громад на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині та в Запорізькій області.

Наголошується, що евакуація безкоштовна.

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