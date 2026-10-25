В двух городах Киевской области ухудшилось качество воздуха: специалисты дают рекомендации жителям
Временное ухудшение качества воздуха зафиксировано в городах Белая Церковь и Бровары в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Причины ухудшения качества воздуха
Основной загрязнитель — мелкодисперсная пыль, уровень которой имеет тенденцию к снижению. При длительном воздействии мелкодисперсная пыль может вызывать дискомфорт при дыхании у людей пожилого возраста, людей, чувствительных к раздражениям, и детей.
Как защититься от загрязненного воздуха: советы специалистов
До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим.
В других населенных пунктах Киевской области превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдается. Умеренный юго-восточный ветер обеспечивает активное перемешивание воздушных масс и эффективное рассеивание возможных примесей в приземном слое атмосферы.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.
Мониторинг состояния и качества атмосферного воздуха продолжается.
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