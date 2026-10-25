У двох містах Київської області погіршилася якість повітря: фахівці дають рекомендації жителям

Тимчасове погіршення якості повітря зафіксовано у містах Біла Церква та Бровари на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Причини погіршення якості повітря

Основний забруднювач - дрібнодисперсний пил, рівень якого має тенденцію до зниження. За тривалого впливу дрібнодисперсний пил може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей.

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Як захиститися від забрудненого повітря: поради фахівців

До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим.

В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігається. Помірний південно-східний вітер забезпечує активне перемішування повітряних мас та ефективне розсіювання можливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

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Моніторинг стану та якості атмосферного повітря триває.