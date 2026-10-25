Россияне нанесли удар FPV-дроном рядом с остановкой в Запорожье: трое пострадавших
Сегодня, 25 октября, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг атаковал Запорожье FPV-дроном.
"Ударил рядом с остановкой. По людям", - говорится в сообщении.
В результате атаки пострадали трое мужчин – 53, 68 и 62 лет.
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