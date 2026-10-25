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Новости Атака на Запорожье
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Россияне нанесли удар FPV-дроном рядом с остановкой в Запорожье: трое пострадавших

Оккупанты нанесли удар возле остановки в Запорожье

Сегодня, 25 октября, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, враг атаковал Запорожье FPV-дроном.

"Ударил рядом с остановкой. По людям", - говорится в сообщении.

В результате атаки пострадали трое мужчин – 53, 68 и 62 лет.

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