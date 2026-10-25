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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Росіяни вдарили FPV-дроном поряд із зупинкою в Запоріжжі: троє травмованих

Окупанти вдарили біля зупинки в Запоріжжі

Сьогодні, 25 жовтня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог атакував Запоріжжя FPV-дроном.

"Бив поруч із зупинкою. По людях", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки травмовано трьох чоловіків – 53, 68 та 62 років.

Також читайте: Росія атакувала інфраструктуру Запоріжжя: є поранені

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Запоріжжя (2399) обстріл (37636) Запорізька область (5395) Запорізький район (900)
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