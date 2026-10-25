Росіяни вдарили FPV-дроном поряд із зупинкою в Запоріжжі: троє травмованих
Сьогодні, 25 жовтня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворог атакував Запоріжжя FPV-дроном.
"Бив поруч із зупинкою. По людях", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок атаки травмовано трьох чоловіків – 53, 68 та 62 років.
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