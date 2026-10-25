Силы обороны ударили по промзоне в Ельце Липецкой области: атакован завод "Энергия", производящий компоненты для ракет и БПЛА (обновлено). ФОТО

Днем 25 октября Силы обороны Украины нанесли удар по промышленной зоне города Елец Липецкой области РФ.

Об этом сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки и ситуация на месте удара

"Информация о пострадавших уточняется, на месте работают оперативные службы", — заявил глава российского региона.

Подробности о степени разрушений на промышленном объекте пока не разглашаются.

Обновленная информация

Как свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, в Ельце Липецкой области атакован завод "Энергия", производящий элементы питания для ракетных комплексов и БПЛА.

В Ельце Липецкой области атаковано предприятие ПАО "Энергия", установил OSINT-аналитик ASTRA за кадрами очевидцев, сделанными из двух разных точек.

Губернатор региона Игорь Артамонов подтвердил атаку на промышленную зону Ельца, но не назвал конкретного предприятия. Он сообщил об одной пострадавшей.

ПАО "Энергия" крупнейшее российское научно-производственное предприятие в области химических источников тока, расположенное в Ельце Липецкой области. Завод специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, в том числе в оборонной промышленности, гражданской авиации, морском транспорте и энергетическом комплексе. АО "Энергия" производит в частности аккумуляторы для БпЛА, элементы питания для ракетных комплексов ПВО, а также батареи для авиации и флота.

ПАО "Энергия" находится под санкциями США, Европейского Союза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии, Австралии и Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Пермский край РФ, повреждено промышленное предприятие.