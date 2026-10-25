Сили оборони вдарили по промзоні в Єльці Липецької області: атаковано завод "Енергія", який виробляє компоненти для ракет і БпЛА (оновлено). ФОТО

Вдень 25 жовтня Сили оборони України завдали удару по промисловій зоні міста Єлець Липецької області РФ.

Про це повідомляє губернатор Липецької області Ігор Артамонов, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки та ситуація на місці удару

"Інформація про постраждалих уточнюється, на місці працюють оперативні служби", - заявив очільник російського регіону.

Деталі щодо ступеня руйнувань на промисловому об'єкті наразі не розголошуються.

Оновлена інформація

Як свідчить OSINT-аналіз ASTRA, у Єльці Липецької області атаковано завод "Енергія", який виготовляє елементи живлення для ракетних комплексів та БПЛА.

У Єльці Липецької області атаковано підприємство ПАТ "Енергія", встановив OSINT-аналітик ASTRA за кадрами очевидців, зробленими з двох різних точок.

Губернатор регіону Ігор Артамонов підтвердив атаку на промислову зону Єльця, однак не назвав конкретного підприємства. Він повідомив про одну постраждалу.

ПАТ "Енергія" найбільше російське науково-виробниче підприємство у галузі хімічних джерел струму, розташоване у Єльці Липецької області. Завод спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується у різних секторах, зокрема в оборонній промисловості, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі. АТ "Енергія" виготовляє зокрема акумулятори для БпЛА, елементи живлення для ракетних комплексів ППО, а також батареї для авіації та флоту.

ПАТ "Енергія" перебуває під санкціями США, Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії, Австралії та України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Пермський край РФ, пошкоджено промпідприємство.