Дрони атакували Пермський край РФ: пошкоджено промпідприємство
Під ранок 25 жовтня дрони атакували Пермський край РФ.
Про це повідомив губернатор Дмитро Махонін, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
П'ятеро людей постраждали внаслідок удару БПЛА по промисловому об'єкту в Пермському краї, заявив Махонін.
За його словами, підприємство зазнало пошкоджень, втім, як переконує російський губернатор, воно продовжило роботу в штатному режимі.
Як інформує телеграм-канал "Exilenova+", під ударом опинилось хіміко-металургійне підприємство "АВИСМА" в Березниках, Пермський Край.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що хімічний завод у Пермському краї РФ горить після атаки безпілотників.
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