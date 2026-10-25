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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Пермський край РФ: пошкоджено промпідприємство

Перм після атаки

Під ранок 25 жовтня дрони атакували Пермський край РФ.

Про це повідомив губернатор Дмитро Махонін, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

П'ятеро людей постраждали внаслідок удару БПЛА по промисловому об'єкту в Пермському краї, заявив Махонін.

За його словами, підприємство зазнало пошкоджень, втім, як переконує російський губернатор, воно продовжило роботу в штатному режимі.

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Як інформує телеграм-канал "Exilenova+", під ударом опинилось хіміко-металургійне підприємство "АВИСМА" в Березниках, Пермський Край.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що хімічний завод у Пермському краї РФ горить після атаки безпілотників.

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