Дроны атаковали Пермский край РФ: повреждено промышленное предприятие

Ранним утром 25 октября дроны атаковали Пермский край РФ.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Пятеро человек пострадали в результате удара БПЛА по промышленному объекту в Пермском крае, заявил Махонин.

По его словам, предприятие получило повреждения, однако, как уверяет российский губернатор, оно продолжило работу в штатном режиме.

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Как сообщает телеграм-канал "Exilenova+", под ударом оказалось химико-металлургическое предприятие "АВИСМА" в Березниках, Пермский край.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что химический завод в Пермском крае РФ горит после атаки беспилотников.

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