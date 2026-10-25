Дроны атаковали Пермский край РФ: повреждено промышленное предприятие
Ранним утром 25 октября дроны атаковали Пермский край РФ.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Пятеро человек пострадали в результате удара БПЛА по промышленному объекту в Пермском крае, заявил Махонин.
По его словам, предприятие получило повреждения, однако, как уверяет российский губернатор, оно продолжило работу в штатном режиме.
Как сообщает телеграм-канал "Exilenova+", под ударом оказалось химико-металлургическое предприятие "АВИСМА" в Березниках, Пермский край.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что химический завод в Пермском крае РФ горит после атаки беспилотников.
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Завод у Березниках спеціалізується на початкових етапах технологічного циклу - переробці титанової сировини (іTarget ільменітового концентрату) та виробництві губчастого титану й первинного магнію. Ця губка згодом відправляється на інший гігантський майданчик компанії - ВСМПО у Верхній Салді (Свердловська область), де здійснюється плавка, легування та виготовлення готового титанового прокату й штамповок для авіакосмічної галузі. [https://www.interfax.ru/russia/1087098 1, https://prompermkrai.ru/catalog/chernaya-i-tsvetnaya-metallurgiya/ooo-avisma/ 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%9C%D0%9F%D0%9E-%D0%90%D0%92%D0%86%D0%A1%D0%9C%D0%90 3]
Поточний статус та останні події (актуально на жовтень 2026 року)
Удари БпЛА: Підприємство дедалі частіше стає ціллю для атак безпілотників через свою стратегічну роль у забезпеченні російського військово-промислового комплексу (виробництво літаків Су, ракет, двигунів). Зокрема, під ранок 25 жовтня 2026 року завод «АВИСМА» зазнав чергової атаки дронів, внаслідок якої було зафіксовано пошкодження промислового об'єкта. На тлі цього у місті Березники періодично вмикають сирени повітряної тривоги (попередні великі нальоти на промислову зону міста відбувалися також у вересні й жовтні 2026 року). [https://lb.ua/society/2026/10/25/775988_bezpilotniki_atakuvali_tsentr.html 1, 2, https://www.dw.com/ru/vsu-atakovali-proizvoditelej-vzryvcatki-v-permskom-krae/a-79228635 3, https://www.svoboda.org/a/v-permskom-krae-posle-ataki-bpla-gorit-predpriyatie-azot-v-gorode-berezniki-astra/33882786.html 4]