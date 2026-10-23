Химический завод в Пермском крае РФ горит после атаки беспилотников: "П#здец. Вон "Азотка" #башит. Горит вся"

В российском городе Березники Пермского края после атаки беспилотников зафиксировали сильное задымление в районе химического предприятия "Азот", входящего в структуру компании "Уралхим". В сети появились видеозаписи, на которых виден густой столб дыма, поднимающийся над промышленной зоной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видна промышленная территория вдали, над которой поднимается высокий столб серо-белого дыма. Его хорошо видно даже с большого расстояния.

Съемка ведется с противоположного берега водоема. Дым поднимается над деревьями и постепенно рассеивается в небе.

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В начале ролика также виден беспилотник, пролетающий в направлении предприятия.

Согласно информации, сопровождающей видеозапись, задымление возникло после атаки БПЛА на химический комплекс "Азот" в Березниках.

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"Азот" — крупное химическое предприятие, производственные мощности которого занимают территорию площадью около 140 гектаров.

На заводе производят аммиак, азотную кислоту, аммиачную селитру, карбамид и другую химическую продукцию. Часть этих веществ имеет двойное назначение и может использоваться как в гражданской промышленности, так и в производстве взрывчатых веществ.

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