В Ульяновске дроны атаковали завод "Искра" концерна "Алмаз-Антей"

В ночь на 25 сентября ударные беспилотники атаковали Ульяновскую область. Местные жители сообщали о работе противовоздушной обороны, а также о возможных ударах по промышленным объектам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, в результате ударов зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры.

Под ударом оказался завод "Искра"

По данным местных источников, одним из объектов атаки стало АО "НПП "Завод Искра"" в Ульяновске. Предприятие входит в российский концерн "Алмаз-Антей", который работает в сфере производства вооружений и систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Завод специализируется на производстве электронных компонентов для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и средств связи.

Предприятие работает на российский ВПК

Завод "Искра" участвует в программах импортозамещения для российского военно-промышленного комплекса и авиакосмической отрасли.

Ранее предприятие расширяло производственные мощности, в частности открыло новый участок по изготовлению цифровых блоков и СВЧ-модулей для радиолокационных систем.

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АО "НПП "Завод Искра" в Ульяновске производит электронные компоненты для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и средств связи. Предприятие входит в концерн "Алмаз–Антей" — крупный российский государственный холдинг оборонно-промышленного комплекса РФ, специализирующийся на разработке и выпуске вооружения для противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).

Что известно о последствиях атаки

Губернатор области заявил о повреждениях промышленной и гражданской инфраструктуры, однако подробной информации о характере повреждений на "Заводе Искра" российские власти не обнародовали.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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