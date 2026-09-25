В Ульяновську дрони атакували завод "Іскра" концерну "Алмаз-Антей"

У ніч проти 25 вересня ударні безпілотники атакували Ульяновську область. Місцеві жителі повідомляли про роботу протиповітряної оборони, а також можливі удари по промислових об'єктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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За словами губернатора Ульяновської області Олексія Русскіх, внаслідок ударів зафіксовані пошкодження промислової та цивільної інфраструктури.

Під ударом опинився завод "Іскра"

За даними місцевих повідомлень, одним із об'єктів атаки стало АТ "НПП "Завод Іскра"" в Ульяновську. Підприємство входить до російського концерну "Алмаз-Антей", який працює у сфері виробництва озброєння та систем протиповітряної і протиракетної оборони.

Завод спеціалізується на виробництві електронних компонентів для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку.

Підприємство працює на російський ВПК

Завод Іскра" бере участь у програмах імпортозаміщення для російського військово-промислового комплексу та авіакосмічної галузі.

Раніше підприємство розширювало виробничі потужності, зокрема відкрило нову дільницю для виготовлення цифрових блоків і НВЧ-модулів для радіолокаційних систем.

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АТ "НПП "Завод Іскра" в Ульяновську виробляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв’язку. Підприємство входить до концерну "Алмаз–Антей" – великий російський державний холдинг оборонно-промислового комплексу РФ, який спеціалізується на розробці та випуску озброєння для протиповітряної (ППО) та протиракетної оборони (ПРО).

Що відомо про наслідки атаки

Губернатор області заявив про пошкодження промислової та цивільної інфраструктури, однак детальної інформації про характер пошкоджень на "Заводі Іскра" російська влада не оприлюднила.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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