Удар українськими "Нептунами" по виробнику БпЛА "Атлант Аэро" в Таганрозі: знищено три виробничі будівлі. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Унаслідок удару українськими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аэро" у російському Таганрозі повністю знищено три виробничі будівлі.

Дані про наслідки атаки опублікував український OSINT-проєкт Exilenova+, який відстежує результати ударів за відкритими джерелами, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштаб руйнувань

Exilenova+ зазначає, що підприємство спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів та комплектувальних до них.

"В одному зі складських приміщень, яке використовувалося у військових цілях, зафіксовано обрушення покрівлі внаслідок ракетного удару. Площа ураження становить орієнтовно 60×40 метрів", – йдеться у повідомленні.

За інформацією аналітиків каналу, одна виробнича будівля зазнала значних пошкоджень: її конструкції практично повністю пробиті на площі близько 70×40 метрів.

На оприлюдненому супутниковому знімку позначені зруйновані та пошкоджені об'єкти підприємства.

Дату удару, наслідки якого видно на оприлюдненому супутниковому знімку, Exilenova+ не вказує.

Водночас у публікації від 15 вересня OSINT-проєкт повідомляв про ракетний удар по Таганрогу та масштабну пожежу на території ТАНТК ім. Г. М. Берієва і колишнього Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ), яку зафіксувала система супутникового моніторингу NASA FIRMS. На території ТагАЗу розташовані виробничо-складські приміщення "Атлант Аэро".

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що у ніч проти 15 вересня Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ та підприємство "Атлант Аэро" у Таганрозі, яке виробляє безпілотники та комплектувальні до них. На обох російських підприємствах після ударів виникли пожежі.

За даними ГУР, "Атлант Аэро" виробляє ударні БПЛА літакового типу "Молния-1" і "Молния-2", а також розвідувальну версію "Молния-2Р".

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