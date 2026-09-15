Сили оборони уразили Сизранський НПЗ та виробника дронів "Атлант Аэро" у РФ, - Генштаб

У ніч проти 15 вересня Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ та підприємство "Атлант Аэро" у Таганрозі, яке виробляє безпілотники та комплектувальні до них. На обох російських підприємствах після ударів виникли пожежі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, на території Сизранського НПЗ зафіксували влучання з подальшою пожежею. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.

Сизранський НПЗ входить до структури "Роснефти" та здатний переробляти близько 8,9 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне та інші нафтопродукти. За даними Генштабу, підприємство залучене до забезпечення потреб російської армії.

На підприємстві "Атлант Аэро" у Таганрозі також зафіксували вибухи та пожежу. Воно спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів і комплектувальних до них.

Зокрема, там виготовляють ударно-розвідувальні БпЛА "Молния" та комплектувальні для російських безпілотників "Орион". У Генштабі зазначили, що підприємство забезпечує армію РФ безпілотними системами.

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На Слов’янському НПЗ знищено три резервуари

Також Генштаб повідомив результати удару по НПЗ "Славянск ЭКО" у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ, завданого 13 вересня.

Після аналізу додаткових даних підтверджено знищення трьох та пошкодження ще восьми резервуарів на території підприємства.

"Робота по ключових об'єктах противника триває. Далі буде!" – наголосили у Генштабі.

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