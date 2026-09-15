Сили оборони уразили Сизранський НПЗ та виробника дронів "Атлант Аэро" у РФ, - Генштаб
У ніч проти 15 вересня Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ та підприємство "Атлант Аэро" у Таганрозі, яке виробляє безпілотники та комплектувальні до них. На обох російських підприємствах після ударів виникли пожежі.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на території Сизранського НПЗ зафіксували влучання з подальшою пожежею. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.
Сизранський НПЗ входить до структури "Роснефти" та здатний переробляти близько 8,9 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне та інші нафтопродукти. За даними Генштабу, підприємство залучене до забезпечення потреб російської армії.
На підприємстві "Атлант Аэро" у Таганрозі також зафіксували вибухи та пожежу. Воно спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів і комплектувальних до них.
Зокрема, там виготовляють ударно-розвідувальні БпЛА "Молния" та комплектувальні для російських безпілотників "Орион". У Генштабі зазначили, що підприємство забезпечує армію РФ безпілотними системами.
На Слов’янському НПЗ знищено три резервуари
Також Генштаб повідомив результати удару по НПЗ "Славянск ЭКО" у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ, завданого 13 вересня.
Після аналізу додаткових даних підтверджено знищення трьох та пошкодження ще восьми резервуарів на території підприємства.
"Робота по ключових об'єктах противника триває. Далі буде!" – наголосили у Генштабі.
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